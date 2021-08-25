За выходные в Киевской области произошло более 180 ДТП, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 21-24 августа, произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, пять человек погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 169 ДТП без пострадавших и 13 ДТП с пострадавшими, травмированных - 15, погибших - 5", - сообщили в пресс-службе.
Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).