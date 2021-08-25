За вихідні на Київщині сталося понад 180 ДТП, є жертви

Цитата:

“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 169 ДТП без потерпілих та 13 ДТП з потерпілими, травмованих – 15, загиблих - 5”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП — з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).