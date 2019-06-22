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За убийство из-за ревности мужчина осужден к 9 годам лишения свободы

Киев • УНН

 • 9367 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. По качественному публичному обвинению, которое поддерживала в Покровском горрайонном суде Покровская местная прокуратура, 42-летний мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

За убийство из-за ревности мужчина осужден к 9 годам лишения свободы

Установлено, что 9 августа 2018 года в гости к супругам, которые живут в пос. Удачное Покровского района пришел 49-летний знакомый. Во время совместного употребления спиртных напитков хозяину показалось, что гость ухаживает за его любимой и делает ей слишком много комплиментов.

Между мужчинами завязалась ссора. Ревнивец сначала нанес приятелю несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, а затем, схватив деревянную палку, продолжил бить им своего оппонента по голове, пока тот не потерял сознание.

От полученных телесных повреждений тяжелой открытой непроникающего черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте, а пьяный злоумышленник, с целью отвести от себя любые подозрения о причастности к преступлению, решил спрятать труп в колодце на собственном дворе, где его той же ночью и нашли правоохранители.

Согласившись с позицией прокуратуры, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет за решеткой.

Напомним, в Одесской области разоблачили 70-летнего мужчину, который из ревности убил свою 62-летнюю жену.

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