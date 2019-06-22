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За вбивство через ревнощі чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. За якісного публічного обвинувачення, яке підтримувала в Покровському міськрайонному суді Покровська місцева прокуратура, 42-річного чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

За вбивство через ревнощі чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі

Установлено, що 9 серпня 2018 року у гості до подружжя, що мешкає у сел. Удачне Покровського району прийшов 49-річний знайомий. Під час сумісного вживання спиртних напоїв господарю здалось, що гість залицяється до його коханої та робить їй занадто багато компліментів.

Між чоловіками зав’язалась сварка. Ревнивець спочатку наніс приятелю кілька ударів руками та ногами по голові і тулубу, а згодом, схопивши дерев’яну палицю, продовжив гамселити нею свого опонента по голові, поки той не втратив свідомість.

Від отриманих тілесних ушкоджень тяжкої відкритої непроникаючої черепно-мозкової травми потерпілий помер на місці, а п’яний зловмисник, з метою відвести від себе будь-які підозри щодо причетності до злочину, вирішив сховати труп у колодязі на власному подвір’ї, де його тієї ж ночі й знайшли правоохоронці.

Погодившись з позицією прокуратури, суд призначив зловмисникові покарання у вигляді 9 років за гратами.

Нагадаємо, в Одеській області викрили 70-річного чоловіка, який через ревнощі вбив свою 62-річну дружину.

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