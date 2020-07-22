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За три месяца медпомощь по приоритетным услугами получили более 157 тыс. пациентов

За три месяца медпомощь по приоритетным услугами получили более 157 тыс. пациентов

Киев  •  УНН

 • 9639 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В апреле-июне этого года более 157 тыс. пациентов получили медицинскую помощь или прошли обследование по приоритетным услугами. Об этом во время пресс-брифинга в среду сказала руководитель отдела пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь, передает корреспондент УНН.

"Также отмечу, что предоставление пациентам приоритетных услуг НСЗУ оплачивает по повышенному тарифу. А тарифы на лечение инфаркта и инсульта с 1 июля были еще существенно увеличены. Таким образом, мы стимулируем медицинские учреждения оказывать медицинские услуги, которые больше всего нужны нашим гражданам. В апреле июне 157 тыс. 615 пациентов получили медицинскую помощь или прошли обследование по приоритетным услугами. В частности, 16 тыс. 377 пациентов получили помощь при инсульте. 9943 пациента получили помощь при инфаркте. 60 тыс. 674 пациентки получили помощь при родах. Была оказана медицинская помощь 8718 младенцам, из которых 677 родились с весом до 1500 граммов", - проинформировала Гудзь.

Она также отметила, что в этот период было сделано 66 тыс. 903 обследования для раннего выявления онкологических заболеваний.

Она напомнила, что в этом году было определено 5 приоритетных медицинских услуг, находящихся в фокусе особого внимания НСЗУ.

"Это лечение острого мозгового инсульта, лечение острого инфаркта миокарда, помощь при родах, помощь в сложных неонатальных случаях, инструментальное исследование для ранней диагностики онкологических заболеваний", - уточнила Гудзь.

По ее словам, инфаркт и инсульт являются основными причинами смертности в Украине, а от качественной помощи при родах и новорожденным зависит жизнь роженицы и младенца.

"Всего более 700 тыс. наших граждан ежегодно нуждаются в медицинской помощи по этим приоритетным направлениям. Кроме того, НСЗУ выдвигало повышенные требования к медицинским учреждениям при их контрактировании на предоставление приоритетных услуг", - добавила Гудзь.

Напомним, 1 апреля в Украине стартовала Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. За месяц программой медицинских гарантий воспользовались более 41 тыс. украинцев.

Украинские Национальные Новости

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