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За три місяці меддопомогу за пріоритетними послугами отримали понад 157 тис. пацієнтів

За три місяці меддопомогу за пріоритетними послугами отримали понад 157 тис. пацієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У квітні-червні цього року понад 157 тис. пацієнтів отримали медичну допомогу або пройшли обстеження за пріоритетними послугами. Про це під час пресбрифінгу у середу сказала керівник відділу пресслужби Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь, передає кореспондент УНН.

"Також зазначу, що надання пацієнтам пріоритетних послуг НСЗУ оплачує за підвищеним тарифом. А тарифи на лікування інфаркту та інсульту з 1 липня були ще суттєво збільшені. Таким чином, ми стимулюємо медичні заклади надавати медичні послуги, які найбільше потрібні нашим громадянам. У квітні-червні 157 тис. 615 пацієнтів отримали медичну допомогу або пройшли обстеження за пріоритетними послугами. Зокрема, 16 тис. 377 пацієнтів отримали допомогу при інсульті. 9943 пацієнти отримали допомогу при інфаркті. 60 тис. 674 пацієнтки отримали допомогу при пологах. Було надано медичну допомогу 8718 немовлятам, з яких 677 народились з вагою до 1500 грамів", - проінформувала Гудзь.

Вона також зазначила, що в цей період було зроблено 66 тис. 903 обстеження для раннього виявлення онкологічних захворювань.

Вона нагадала, що цього року було визначено 5 пріоритетних медичних послуг, які перебувають у фокусі особливої уваги НСЗУ.

"Це лікування гострого мозкового інсульту, лікування гострого інфаркту міокарда, допомога при пологах, допомога у складних неонатальних випадках, інструментальне дослідження для ранньої діагностики онкологічних захворювань", - уточнила Гудзь.

За її словами, інфаркт та інсульт є основними причинами смертності в Україні, а від якісної допомоги при пологах та новонародженим залежить життя породіллі та немовляти.

"Загалом понад 700 тис. наших громадян щороку потребують медичної допомоги за цими пріоритетними напрямками. Окрім того, НСЗУ висувало підвищені вимоги до медичних закладів при їх контрактуванні на надання пріоритетних послуг", - додала Гудзь.

Нагадаємо, 1 квітня в Україні стартувала Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. За місяць програмою медичних гарантій скористалися понад 41 тис. українців.

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