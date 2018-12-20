За три дня в Киеве гриппом заболели более 9000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. За последние три дня в столице гриппом и ОРВИ заболели 9118 человек. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в КГГА.
“По Киеву. За последние три дня гриппом и ОРВИ заболели 9118 человек, в том числе 5697 детей”, — прокомментировали в КГГА.
Также, по информации администрации города, с начала эпидемиологического сезона, с октября, гриппом заболело более 100 тысяч человек.
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“С начала эпидсезона, с 40-й по 50-ю неделю 2018 года, в городе Киеве гриппом и ОРВИ заболело 137 169 человек, в том числе 93 846 детей”, — сказали в администрации.
Ранее УНН сообщал о том, что количество больных гриппом пересекло эпидемиологический порог в 9 областях Украины.
Напомним, в Харькове от гриппа умерли уже два человека: ребенок 2009 года рождения и женщина 1956 года рождения.