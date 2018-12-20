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За три дні у Києві на грип захворіли понад 9 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. За останні три дні у столиці на грип та ГРВІ захворіли 9118 людей. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у КМДА.

За три дні у Києві на грип захворіли понад 9 тисяч осіб


"По Києву. За останні три дні на грип та ГРВІ захворіли 9118 людей, у тому числі 5697 дітей", – прокоментували у КМДА.

Також, за інформацією адміністрації міста, від початку епідеміологічного сезону, з жовтня, на грип захворіло загалом понад 100 тисяч людей.

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"Від початку епідсезону, від 40 по 50 тиждень 2018 року, у місті Києві на грип та ГРВІ захворіло 137 169 осіб, у тому числі 93 846 дітей", – сказали в адміністрації.

Раніше УНН повідомляв про те, що кількість хворих на грип перетнула епідеміологічний поріг у 9 областях України. 

Нагадаємо, у Харкові від грипу померли вже двоє людей: дитина 2009 року народження та жінка 1956 року народження.

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