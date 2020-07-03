За три дня провели 12 тыс. проверок нарушения карантина - совещание у Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Украине увеличивается количество проверок нарушения карантинных мероприятий. Об этом Президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании с участием представителей правительства и правоохранительных органов по предотвращению распространения коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Более 19 тыс. проверок провели на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с 19 июня 2020 года. Количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня их осуществили почти 12 тысяч", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что по результатам этих проверок за три дня обнаружено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.
"Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", - отметил Глава государства.
Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц.
Напомним, в Украине на 8:40 3 июля зафиксировано уже 46,7 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев, как и сутками ранее, более 800.