За неделю с ОРДЛО в Украину "переехало" 14 человек

"Пограничниками в КПВВ оформлено 14 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушених прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, за неделю через КПВВ на Донбассе не пропустили 115 человек .



Как сообщал УНН, пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился.