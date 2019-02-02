За неделю с ОРДЛО в Украину "переехало" 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. За неделю пограничниками в КПВВ оформлено 14 внутренне перемещенных лиц, которые захотели перебраться жить на контролированную Украиной территорию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Пограничниками в КПВВ оформлено 14 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушених прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, за неделю через КПВВ на Донбассе не пропустили 115 человек .
Как сообщал УНН, пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился.