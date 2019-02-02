За тиждень з ОРДЛО в Україну "переїхало" 14 осіб

"Прикордонниками в КПВВ оформлено 14 внутрішньо-переміщених осіб, які через гуманітарну кризу та систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання та шукати кращого життя на контрольованій українською владою території", - повідомили у прес-службі.



Як повідомляв УНН, за тиждень через КПВВ на Донбасі не пропустили 115 осіб.



Як повідомляв УНН, пасажиропотік через КПВВ на Донбасі збільшився.