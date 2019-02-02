За тиждень з ОРДЛО в Україну "переїхало" 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За тиждень прикордонниками в КПВВ оформлено 14 внутрішньо-переміщених осіб, які захотіли перебратися жити на контрольовану Україною територію. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Прикордонниками в КПВВ оформлено 14 внутрішньо-переміщених осіб, які через гуманітарну кризу та систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання та шукати кращого життя на контрольованій українською владою території", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, за тиждень через КПВВ на Донбасі не пропустили 115 осіб.
Як повідомляв УНН, пасажиропотік через КПВВ на Донбасі збільшився.