За неделю в зоне АТО погибли 15 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За прошедшую неделю в зоне АТО погибли 15 боевиков, 16 получили ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Подтвержденные потери противника за прошедшие сутки: 3 оккупантов ликвидировали, 4 - ранены. В основном это было на донецком направлении. Подтвержденные потери противника за неделю: 15 оккупантов ликвидировали, 16 - ранены", - сказал А.Лысенко.
По его словам, больше всего не повезло боевикам из состава так называемых "9-го полка" (приморские рубежи на мариупольском направлении), "11-го полка" (авдеевская "промзона"), "7-й бригады" (луганское направление), "отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса" российско-оккупационных войск.
Он добавил, что боевики несут потери по всему фронту, прежде всего, в основных "горячих точках".
Как сообщал УНН, боевики выпустили около 70 мин по позициям сил АТО в авдеевской "промзоне".