За тиждень в зоні АТО загинуло 15 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За минулий тиждень в зоні АТО загинуло 15 бойовиків, 16 отримали поранення. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Підтверджені втрати противника за минулу добу: 3 окупантів ліквідовано, 4 – поранено. В основному це було на Донецькому напрямку. Підтверджені втрати противника за минулий тиждень:15 окупантів ліквідовано, 16 – поранено", - сказав А.Лисенко.
За його словами, найбільше не пощастило бойовикам зі складу так званих "9-го полку" (приморські рубежі на маріупольському напрямку), "11-го полку" (Авдіївська "промзона"), "7-ї бригади" (луганський напрямок), "окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу" російсько-окупаційних військ.
Він додав, що бойовики несуть втрати по всьому фронту, перш за все, в основних "гарячих точках".
Як повідомляв УНН, бойовики випустили близько 70 мін по позиціях сил АТО в Авдіївській "промзоні".