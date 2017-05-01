За неделю в Украине на воде погибло девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В течение недели, с 24 по 30 апреля, на водных объектах Украины погибли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
В течение недели, с 24 по 30 апреля в Украине зарегистрировано 2 тыс. 330 чрезвычайных событий, на которые ореагировали подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 78 человек.
Было ликвидировано 1 тыс. 862 пожара, спасено на пожарах 71 человек и не допущено уничтожение огнем 668 зданий и 43 ед. техники. На пожарах погибло 29 человек. Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 866 тыс. грн.
С начала недели пиротехнические подразделения ГСЧС совершили 362 выезда, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 757 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
В течение недели на водных объектах погибло 9 человек.
Как сообщал УНН, в ГСЧС напомнили правила пожарной безопасности на период майских праздников.