За тиждень в Україні на воді загинуло дев'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом тижня, з 24 до 30 квітня, на водних об'єктах України загинуло дев'ять осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
Впродовж тижня, з 24 до 30 квітня в Україні зареєстровано 2 тис. 330 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 78 осіб.
Було ліквідовано 1 тис. 862 пожежі, врятовано на пожежах 71 особу та не допущено знищення вогнем 668 будівель і 43 од. техніки. На пожежах загинуло 29 осіб. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 866 тис. грн.
З початку тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 362 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 757 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб.
Як повідомляв УНН, у ДСНС нагадали правила пожежної безпеки на період травневих свят.