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За тиждень в Україні на воді загинуло дев'ять осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом тижня, з 24 до 30 квітня, на водних об'єктах України загинуло дев'ять осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

За тиждень в Україні на воді загинуло дев'ять осіб

Впродовж тижня, з 24 до 30 квітня в Україні зареєстровано 2 тис. 330 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 78 осіб.

Було ліквідовано 1 тис. 862 пожежі, врятовано на пожежах 71 особу та не допущено знищення вогнем 668 будівель і 43 од. техніки. На пожежах загинуло 29 осіб. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 866 тис. грн.

З початку тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 362 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 757 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб.

Як повідомляв УНН, у ДСНС нагадали правила пожежної безпеки на період травневих свят.

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