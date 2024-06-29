С начала суток по всей линии фронта в настоящее время произошло 78 боевых столкновений. На Покровском направлении давление российских оккупантов не уменьшается. Враг ищет пути, чтобы вытеснить наши подразделения из занятых позиций. В то же время противник, не так активно, но нарастил количество атак на почти всей линии фронта. Задействует авиацию - за текущие сутки сбросил уже 37 управляемых авиабомб. Для истощения наступательного потенциала врага украинские воины принимают необходимые меры. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.06.2024 относительно российского вторжения

ид артиллерийских обстрелов с территории российской федерации продолжает страдать приграничье Украины в Черниговской и Сумской областях. Сегодня террористы коварно били по районам населенных пунктов Рясное, Эсмань и Суходол, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении с полуночи произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска. Враг получил отпор и подсчитывает потери.

На Купянском направлении Силы обороны отражали три атаки противника. Две из них, возле Стельмаховки и Синьковки, еще продолжаются.

Продолжают активные действия российские захватчики на Лиманском направлении. Общее количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Бои идут в четырех локациях неподалеку Торского и Невского.

На Краматорском направлении российские войска пытаются продвинуться вперед в районах Часового Яра и Калиновки. Шесть из восьми сегодняшних боестолкновений еще продолжаются. на Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до восьми. В это время противник атакует в районах Торецка, Северного, Южного и Нью-Йорка. Активно работает вражеская авиация - пятью КАБами российские захватчики бомбили город Торецк.

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны уже отбили 12 штурмовых действий оккупантов. Еще десять - продолжаются. Противник продолжает атаки у Яснобродовки, в трех локациях недалеко от села Воздвиженка, также по два боестолкновения продолжаются в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Противник несет потери в результате комплексного огневого поражения, которое ведут наши подразделения. Авиация рф била НАРами по району Александрополя и сбросила по авиабомбе у Воздвиженки и Ивановки.

На Кураховском направлении ударам КАБами подвергся район Михайловки. Отбито шесть вражеских атак неподалеку Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении оккупационные войска активизировались - шесть раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного и Урожайного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага успеха не имели. Потерь позиций на левобережье Днепра не допущено. На остальных направлениях - без особых изменений.

Напомним

За сутки рф потеряла 1070 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 541 560 военнослужащих.