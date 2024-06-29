За поточну добу війська рф вже скинули 37 керованих авіабомб - Генштаб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61493 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 149642 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144560 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121498 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132273 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84722 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92978 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98683 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89655 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220582 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19971 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19709 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42861 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16202 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21814 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144560 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220582 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370687 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306510 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 188 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10701 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30836 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27735 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121498 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

За поточну добу війська рф вже скинули 37 керованих авіабомб - Генштаб

Київ • УНН

 • 27832 перегляди

російські війська посилили атаки по всій лінії фронту, скинувши 37 керованих авіабомб та здійснивши численні штурми, але українські війська відбили більшість атак і завдали ворогу значних втрат.

За поточну добу війська рф вже скинули 37 керованих авіабомб - Генштаб

З початку доби по всій лінії фронту на цей час відбулося 78 бойових зіткнень. На Покровському напрямку тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи аби витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій. Водночас противник, не так активно, але наростив кількість атак на майже всій лінії фронту. Задіює авіацію - за поточну добу скинув уже 37 керованих авіабомб. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Оперативна інформація станом на 16.00 29.06.2024 щодо російського вторгнення

ід артилерійських обстрілів з території російської федерації продовжує потерпати прикордоння України у Чернігівській та Сумській областях. Сьогодні терористи підступно били по районах населених пунктів Рясне, Есмань та Суходіл,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог отримав відкоша та підраховує втрати.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають.

Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Бої точаться у чотирьох локаціях неподалік Торського і Невського.

На Краматорському напрямку російські війська намагаються просунутись уперед в районах Часового Яру і Калинівки. Шість із восьми сьогоднішніх боєзіткнень ще тривають.На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до восьми. У цей час противник атакує в районах Торецька, Північного, Південного та Нью-Йорка. Активно працює ворожа авіація - п’ятьма КАБами російські загарбники бомбардували місто Торецьк.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій окупантів. Ще десять - тривають. Противник продовжує атаки біля Яснобродівки, у трьох локаціях неподалік села Воздвиженка, також по два боєзіткнення продовжуються у районах Новоолександрівки, Прогреса і Новоселівки Першої. Противник зазнає втрат внаслідок комплексного вогневого ураження, яке ведуть наші підрозділи. Авіація рф била НАРами по району Олександрополя і скинула по авіабомбі біля Воздвиженки та Іванівки.

На Курахівському напрямку ударів КАБами зазнав район Михайлівки. Відбито шість ворожих атак неподалік Костянтинівки і Парасковіївки.

На Времівському напрямку окупаційні війська активізувалися - шість разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного і Урожайного. Два боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога успіху не мали. Втрат позицій на лівобережжі Дніпра не допущено.На решті напрямків – без особливих змін.

Нагадаємо

За добу рф втратила 1070 військовослужбовців, в результаті чого, за даними українських військових, її загальні бойові втрати з початку вторгнення склали 541 560 військовослужбовців.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44