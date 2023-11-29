За сутки украинские войска отбили 78 российских атак на разных направлениях - Генштаб

За сутки украинская армия на разных направлениях отразила 78 атак российских военных. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 5 атак.

На Лиманском направлении наши воины отбили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 16 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потерь в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 27 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского и Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где наши защитники отбили 9 атак противника.

Дополнение

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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