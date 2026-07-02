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За сутки на фронте произошло 259 боев, враг нанес 79 авиаударов - Генштаб

Киев • УНН

 • 994 просмотра

За 1 июля на фронте зафиксировано 259 боевых столкновений. россияне нанесли 79 авиаударов, сбросив 240 КАБ, и применили 9463 дрона-камикадзе.

За сутки на фронте произошло 259 боев, враг нанес 79 авиаударов - Генштаб

В течение минувших суток, 1 июля, на фронте зафиксировано 259 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросив 240 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне применили 9463 дрона-камикадзе и совершили 2924 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 36 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и один пункт управления.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за минувшие сутки агрессор совершил 63 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Терновой, Чайковки, Шевяковки, Зарубинки, Хатнего и в районах Лимана, Старицы, Артильного.

На Купянском направлении враг один раз атаковал, в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное, Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении противник штурмовал 28 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак, в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, Степановка и в сторону Райского.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новогришино, Новопавловка, Новоподгороднее.

На Александровском направлении украинские защитники останавливали пять вражеских атак в районах населенных пунктов Сичневое, Злагода, Вороне.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районе Доброполья, Мирного и в сторону населенных пунктов Горькое, Ровное, Криничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское и Чаривное.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Потери российских захватчиков за сутки составили 1140 человек. Также обезврежено пять боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, семь реактивных систем залпового огня, девять наземных робототехнических комплексов, 2123 беспилотных летательных аппарата, одну ракету, 353 единицы автомобильной и семь единиц специальной техники врага.

48 из 74 российских ракет и 476 из 496 дронов обезврежены над Украиной, особенность атаки рф - большое количество баллистики и реактивных дронов02.07.26, 09:39 • 1984 просмотра

Евгений Устименко

Война в Украине