За сутки на фронте произошло 227 боевых столкновений, враг нанес 78 авиаударов - Генштаб

На фронте в течение минувших суток, 29 июня, зафиксировано 227 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара с применением трех ракет и 78 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 237 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Оккупанты применили 9618 дронов-камикадзе и совершили 2835 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 35 - из реактивных систем залпового огня. В Сумской области противник нанес авиационные удары по районам Сум, Лужков и Суходола, по Глухову враг нанес ракетный удар.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы противника, одну артиллерийскую систему, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и три склада материально-технического обеспечения.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1350 человек. Было уничтожено один танк, шесть боевых бронированных машин, 71 артиллерийская система, одно средство противовоздушной обороны, тринадцать наземных робототехнических комплексов, 1952 беспилотных летательных аппарата, 492 единицы автомобильной техники и две единицы специальной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки враг штурмовал шесть раз. В то же время агрессор совершил 77 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отбили пятнадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Волчанска, Синельникового, Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлении Избицкого, Лимана, Охримовки, Шевяковки и Хатнего.

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в сторону Кившаровки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты одиннадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Дробышево и Лиман, а также в направлении Шийковки, Новомихайловки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное и Кривая Лука, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 22 атаки. Совершали попытки продвижений в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка и Николаевполье, также проявляли активность в направлении Новопавловки и Степановки.

Большое количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 22 атаки. Враг проявлял активность вблизи Родинского, Белицкого, Новоалександровки и Сергеевки, а также в сторону Матяшевого, Доброполья, Котлиного, Софиевки, Вильного, Анновки, Шевченко, Удачного, Новопавловки и Беляковки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 31 раз атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Верхней Терсы, Новоселовки и Гуляйпольского, а также в сторону Подорожнего, Воздвижевки, Староукраинки, Святопетровки, Копаней, Привильного, Ровного, Цветкового и Чарівного.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Щербаков и Белогорья.

138 из 154 российских дронов обезврежены над Украиной