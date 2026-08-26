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The Washington Post
ATACMS

За сутки на фронте произошло 203 столкновения, враг активно применял авиацию и БПЛА - Генштаб

Киев • УНН

 • 768 просмотра

25 августа на фронте произошло 203 боестолкновения, рф нанесла 81 авиаудар и применила более 10 тысяч дронов. Потери противника составили 1450 военнослужащих.

За сутки на фронте произошло 203 столкновения, враг активно применял авиацию и БПЛА - Генштаб

На линии фронта в течение минувших суток, 25 августа, произошло 203 боевых столкновения. Враг нанес 81 авиационный удар, во время которого сбросил 270 управляемых авиабомб. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Кроме того, захватчики применили 10 498 дронов-камикадзе и осуществили 3122 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Улановое, Бачевск, Ромашковое, Искрисковщина и Рыжовка в Сумской области. Кроме того, авиационному удару подвергся район населенного пункта Толстодубово.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение минувших суток Силы обороны остановили два вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб и осуществил 77 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов, в частности семь — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого, Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Лимана, а также в направлении Шийковки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник осуществил четыре штурмовых действия в районах Дибровы и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики осуществляли штурмы в районах Константиновки, Иллиновки, Долгой Балки, Русиного Яра и Иванополья.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении — там украинские защитники остановили 36 атак. Враг наступал в районах Белицкого, Сергеевки и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Светлого, Нового Донбасса, Ганновки, Шевченко, Мирного, Васильевки, Удачного, Беляковки, Муравки, Новопавловки, Грузского и Черниговки.

На Александровском направлении захватчики осуществили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Терновое, Александраград и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали трижды. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Белогорья и Красного Ключа.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении в течение минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

В течение минувших суток потери российских захватчиков составили 1450 человек. Также обезврежены семь танков, 10 боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, девять наземных робототехнических комплексов, 1723 беспилотных летательных аппарата, 533 единицы автомобильной и 10 единиц специальной техники врага.

134 из 162 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь26.08.26, 08:17 • 1766 просмотров

Евгений Устименко

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