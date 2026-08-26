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За добу на фронті сталось 203 зіткнення, ворог активно застосував авіацію і БПЛА - Генштаб

Київ • УНН

 • 120 перегляди

25 серпня на фронті відбулося 203 боєзіткнення, рф завдала 81 авіаудару й застосувала понад 10 тисяч дронів. Втрати ворога склали 1450 військових.

За добу на фронті сталось 203 зіткнення, ворог активно застосував авіацію і БПЛА - Генштаб

На лінії фронту впродовж минулої доби 25 серпня відбулось 203 бойових зіткнення. Ворог завдав 81 авіаційного удару, під час якого скинув 270 керованих авіабомб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Крім того, загарбники застосували 10 498 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Бачівськ, Ромашкове, Іскрисківщина та Рижівка на Сумщині. Крім того, авіаційного удару зазнав район населеного пункту Товстодубове.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, п’ять пунктів управління безпілотних літальних апаратів та два командно-спостережні пункти.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби Сили оборони зупинили два ворожі штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів, зокрема сім - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Лимана, а також у бік Шийківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в районах Діброви та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники здійснили штурми в районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру та Іванопілля.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку - там українські захисники зупинили 36 атак. Ворог наступав у районах Білицького, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Світлого, Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Мирного, Василівки, Удачного, Біляківки, Муравки, Новопавлівки, Грузького та Чернігівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували тричі. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Білогір'я та Червоної Криниці.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1450 осіб. Також знешкоджено сім танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, дев'ять наземних робототехнічних комплексів, 1723 безпілотні літальні апарати, 533 одиниці автомобільної та 10 одиниць спеціальної техніки ворога.

134 зі 162 запущених рф по Україні дронів знешкодили за ніч26.08.26, 08:17 • 1464 перегляди

Євген Устименко

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