За сотрудничество с оккупантами получил "кресло старосты" в Киевской области: злоумышленник предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Украине будут судить злоумышленника, который во время оккупации Киевской области российскими войсками получил “кресло старосты” Бучанского района за сотрудничество с оккупантами. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.
Детали
По данным следствия, во время временной оккупации населенных пунктов Киевской области злоумышленник плодотворно сотрудничал с врагом — передавал документацию из поселкового совета военным рф в отношении участников АТО и лиц, участвовавших в операции объединенных сил, стратегических объектов инфраструктуры Бучанского района.
Он также агитировал местное население поддерживать и сотрудничать с оккупантами, раздавая им гуманитарную помощь от россии.
В марте 2022 года по указанию оккупантов организовал собрание, где его назначили старостой нескольких сел. "Кресло должностного лица" он занимал, пока украинские защитники не освободили Киевщину.
За содеянное ему грозит до 12-ти лет заключения.
Дополнение
Как писал УНН, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину задержали более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности.