За співпрацю з окупантами отримав “крісло старости” на Київщині: зловмисник постане перед судом

Деталі

За даними слідства, під час тимчасової окупації населених пунктів Київської області зловмисник плідно співпрацював із ворогом — передавав документацію з селищної ради військовим рф стосовно учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об’єднаних сил, стратегічних об’єктів інфраструктури Бучанського району.

Він також агітував місцеве населення підтримувати та співпрацювати з окупантами, роздаючи їм гуманітарну допомогу від рф.

У березні 2022 року за вказівкою окупантів організував збори, де його призначили старостою кількох сіл. «Крісло посадовця» він займав, допоки українські захисники не звільнили Київщину.

За скоєне йому загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Доповнення

Як писав УНН, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні затримали понад 800 осіб, який підозрюють у диверсійній діяльності.