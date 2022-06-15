В Україні затримано понад 800 підозрюваних у диверсійній діяльності – МВС

Цитата

"Органи Нацполіції з перших днів повномасштабної військової агресії включилися в боротьбу з диверсантами, корегувальниками вогню. Було створено понад 123 контрдиверсійні групи, до роботи залучено щонайменше 1,5 тисячі осіб. І результат не забарився: понад 800 осіб, які підозрюються в диверсійно-розвідувальній діяльності, затримані й передані за підслідністю органам СБУ", – повідомив Єнін.

Нагадаємо

Київська міська військова адміністрація повідомила, що активність ворожих диверсантів у столиці зменшилася, але небезпека ще не зникла.