В Україні затримано понад 800 підозрюваних у диверсійній діяльності – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні затримали понад 800 осіб, який підозрюють у диверсійній діяльності. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує УНН.
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"Органи Нацполіції з перших днів повномасштабної військової агресії включилися в боротьбу з диверсантами, корегувальниками вогню. Було створено понад 123 контрдиверсійні групи, до роботи залучено щонайменше 1,5 тисячі осіб. І результат не забарився: понад 800 осіб, які підозрюються в диверсійно-розвідувальній діяльності, затримані й передані за підслідністю органам СБУ", – повідомив Єнін.
Нагадаємо
Київська міська військова адміністрація повідомила, що активність ворожих диверсантів у столиці зменшилася, але небезпека ще не зникла.