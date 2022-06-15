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В Украине задержано более 800 подозреваемых в диверсионной деятельности – МВД

В Украине задержано более 800 подозреваемых в диверсионной деятельности – МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украине задержали более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, информирует УНН.

Цитата

"Органы Нацполиции с первых дней полномасштабной военной агрессии включились в борьбу с диверсантами, корректировщиками огня. Было создано свыше 123 контрдиверсионных групп, к работе привлечено по меньшей мере 1,5 тысячи человек. И результат не заставил себя ждать: более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы по подследственности органам СБУ", – сообщил Енин.

Напомним

Киевская городская военная администрация сообщила, что активность вражеских диверсантов в столице снизилась, но опасность еще не исчезла.

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