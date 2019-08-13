За семь месяцев полиция получила более 2 тыс. сообщений об угрозе безопасности граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. За семь месяцев 2019 года полиция получила 2043 заявлений и сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Об этом УНН сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины в ответ на журналистский запрос.
Так, в январе органы Нацполиции получили 46 заявлений и сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. В феврале - 89, в марте - 83. В апреле количество резко увеличилось до 302. В мае рост продолжился - 478, а в июне - 784. В июле, по состоянию на 22.07.2019, полиция получила 261 такое заявление и сообщение.
Таким образом, с января по июль полиция получила 2043 таких заявлений и сообщений.
Напомним, суд арестовал мужчину за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, а именно о минировании "Привоза" и универмага в Одессе.