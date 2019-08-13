За сім місяців поліція отримала понад 2 тис. повідомлень про загрозу безпеці громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. За сім місяців 2019 року поліція отримала 2043 заяв і повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Про це УНН повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України у відповідь на журналістський запит.
Так, у січні органи Нацполіції отримали 46 заяв і повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. У лютому - 89, у березні - 83. У квітні кількість різко збільшилася до 302. У травні зростання продовжилося - 478, а в червні - 784. У липні, станом на 22.07.2019, поліція отримала 261 таку заяву і повідомлення.
Таким чином, з січня по липень поліція отримала 2043 таких заяв та повідомлень.
Нагадаємо, суд арештував чоловіка за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, а саме про мінування "Привозу" та універмагу в Одесі.