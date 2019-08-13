За сім місяців поліція отримала понад 2 тис. повідомлень про загрозу безпеці громадян

КИЇВ. 13 серпня. УНН. За сім місяців 2019 року поліція отримала 2043 заяв і повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Про це УНН повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України у відповідь на журналістський запит.