Украина на фоне пандемии уменьшила импорт товаров на 13%

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92006 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103627 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129319 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108820 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128998 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101671 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102415 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104167 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101985 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

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Украина на фоне пандемии уменьшила импорт товаров на 13%

Украина на фоне пандемии уменьшила импорт товаров на 13%

Киев  •  УНН

 • 13713 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. С начала года товарооборот Украины составил более 55,4 млрд долларов. Импорт по сравнению с прошлым годом уменьшился на 4,2 млрд долларов, экспорт уменьшился на 2,1 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

"За январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил 55,48 млрд долларов. В Украину импортировали товаров на более 28,8 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,2 млрд долларов или на 13%)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что экспортировали из Украины на 26,6 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,1 млрд долларов или 7%). Отрицательное сальдо составило 2,2 млрд долларов.

"Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%. Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в остальные", - добавили в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что амбициозная задача и цель Украины - рост товарооборота со странами АСЕАН до 5 млрд долларов.

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