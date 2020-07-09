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Кулеба: мета України - зростання товарообігу з країнами АСЕАН до 5 млрд доларів

Кулеба: мета України - зростання товарообігу з країнами АСЕАН до 5 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що амбітне завдання та мета України - зростання товарообігу з країнами АСЕАН до 5 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“9 липня 2020 року, напередодні відзначення 53-ї річниці з дня заснування Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прийняв послів Соціалістичної Республіки В’єтнам Нгуєн Ань Туана, Республіки Індонезія Юдді Кріснанді та Малайзії Раджа Реза Раджа”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що під час зустрічі сторони обговорили перспективи поглиблення взаємодії України з АСЕАН в політичній та економічній площині, зокрема у контексті прагнення нашої держави приєднатися до головного документа АСЕАН — Договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії та набути статус спостерігача в Міжпарламентській Асамблеї Асоціації.

“Наша мета — зростання товарообігу з країнами АСЕАН до 5 мільярдів дол. США. Це — амбітне завдання. Ми рішуче налаштовані на просування торгівлі та збільшення інвестицій, а отже зможемо надати суттєвого поштовху економічній співпраці через реалізацію спільних взаємовигідних проектів”, — сказав Дмитро Кулеба.

Вказано, що міністр закликав партнерів в АСЕАН розглянути можливість укладення Меморандуму про співробітництво між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та бізнес-консультативною радою АСЕАН. Такий крок сприяв би налагодженню безпосередніх зв’язків між зацікавленими підприємствами, використанню експортного потенціалу нашої держави та диверсифікації існуючих виробничих потужностей.

Повідомляється, що Дмитро Кулеба офіційно запропонував започаткувати в Україні діяльність Комітету АСЕАН за участю послів держав-членів Асоціації, акредитованих в нашій країні, як бази для налагодження контактів між представниками політичних та ділових кіл. У ході зустрічі сторони підтвердили зацікавленість в укладенні двосторонніх угод про преференційну торгівлю, що збільшило б у найближчій перспективі обсяги торгівлі між Україною та країнами АСЕАН.

“Співрозмовники окремо зупинилися на можливостях заснування наукового Центру АСЕАН на базі одного з вищих навчальних закладів України, що сприяло б інтенсифікації контактів між дослідниками і науковцями та розвитку гуманітарно-освітніх та міжлюдських відносин. Взаємний інтерес становили й інші напрямки співробітництва: обмін візитами на найвищому та високому рівнях, міжпарламентська співпраця, взаємодія у рамках міжнародних організацій, лібералізація візового режиму, реалізація спільних культурних проектів та просування спортивної дипломатії”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Україна обговорила з Індонезією поглиблення торговельних відносин.

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