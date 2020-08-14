Україна та тлі пандемії зменшила імпорт товарів на 13%

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. З початку року товарообіг України склав понад 55,4 млрд доларів. Імпорт у порівнянні з минулим роком зменшився на 4,2 млрд доларів, експорт зменшився на 2,1 млрд доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної митної служби.

"За січень-липень 2020 року товарообіг України склав 55,48 млрд доларів. В Україну імпортували товарів на понад 28,8 млрд доларів (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на 4,2 млрд доларів або на 13%)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що експортували з України на 26,6 млрд доларів (зменшення експорту склало 2,1 млрд доларів або 7%). Від'ємне сальдо склало 2,2 млрд доларів.

"Найбільше імпортували товарів з країн ЄС - 43% від загальної кількості. З країн СНД - 16%, і з інших країн - 41%. Експортується до ЄС - 37% товарів від загальної кількості, до країн СНД - 13%, решту 50% - до інших", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що амбітне завдання та мета України - зростання товарообігу з країнами АСЕАН до 5 мільярдів доларів.

Українські Національні Новини

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