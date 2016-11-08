За развращение ребенка житель Кропивницкого проведет более 5 лет в тюрьме

Установлено, что в начале мая 2016 года мужчина напал на малолетнего мальчика в подъезде дома. Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Во время судебных слушаний государственным обвинителем вина подозреваемого в развращении ребенка доказана в полном объеме.

Ленинский районный суд г. Кропивницкий признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК.