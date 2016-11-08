За развращение ребенка житель Кропивницкого проведет более 5 лет в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Суд признал виновным жителя Кропивницкого в развращении ребенка и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
Установлено, что в начале мая 2016 года мужчина напал на малолетнего мальчика в подъезде дома. Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Во время судебных слушаний государственным обвинителем вина подозреваемого в развращении ребенка доказана в полном объеме.
Ленинский районный суд г. Кропивницкий признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК.