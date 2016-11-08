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15 марта, 19:03 • 113677 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162201 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135322 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128012 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111534 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104814 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100983 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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За развращение ребенка житель Кропивницкого проведет более 5 лет в тюрьме

За развращение ребенка житель Кропивницкого проведет более 5 лет в тюрьме

Киев • УНН

 • 7864 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Суд признал виновным жителя Кропивницкого в развращении ребенка и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Установлено, что в начале мая 2016 года мужчина напал на малолетнего мальчика в подъезде дома. Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Во время судебных слушаний государственным обвинителем вина подозреваемого в развращении ребенка доказана в полном объеме.

Ленинский районный суд г. Кропивницкий признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК.

 

 

 

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