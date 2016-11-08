За розбещення дитини житель Кропивницького проведе більше 5 років у тюрмі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Суд визнав винним жителя Кропивницького Кіровоградської області у розбещенні дитини та засудив до п'яти з половиною років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Встановлено, що на початку травня 2016 року чоловік напав на малолітнього хлопчика у під’їзді будинку. Напад було зафіксовано камерою відеоспостереження. Під час судових слухань державним обвинувачем вину підозрюваного у розбещенні дитини доведено в повному обсязі.
Ленінський районний суду м. Кіровоград визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) ККУ.