За розбещення дитини житель Кропивницького проведе більше 5 років у тюрмі

Встановлено, що на початку травня 2016 року чоловік напав на малолітнього хлопчика у під’їзді будинку. Напад було зафіксовано камерою відеоспостереження. Під час судових слухань державним обвинувачем вину підозрюваного у розбещенні дитини доведено в повному обсязі.

Ленінський районний суду м. Кіровоград визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) ККУ.