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За год вывезли за границу леса на 15 млн гривен: на Прикарпатье заблокировали схему нелегального экспорта

За год вывезли за границу леса на 15 млн гривен: на Прикарпатье заблокировали схему нелегального экспорта

Киев  •  УНН

 • 22088 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. На Прикарпатье заблокировали схему экспорта пиломатериалов незаконного происхождения. Ежемесячно предприниматели отправляли в Республику Молдова 8 - 10 грузовиков с пиломатериалами на сумму около 1,5 - 2 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Цитата

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области, совместно с работниками управления СБУ в области, по процессуальному руководству Ивано-Франковской областной прокуратуры разоблачили схему экспорта древесины, незаконно срубленной на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей", - говорится в сообщении.

Детали

По оперативной информации экономической контрразведки, к функционированию схемы причастны предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли в Республику Молдова 8 - 10 грузовиков с пиломатериалами на сумму около 1,5 - 2 млн гривен.

Ориентировочная стоимость пиломатериалов хвойных пород, вывозимых за границу в течение года, составляет около 15 млн грн.

Схема нелегального экспорта заключалась в повторном использовании товарно-транспортных накладных на древесину. Для этого ряд предпринимателей скупляли использованые товарно-транспортные накладные и перепродавали их для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для его продажи за границу.

В ходе блокирования противоправного механизма экспорта пиломатериалов правоохранители задержали в международном пункте пропуска очередной незаконный груз. По предварительным оценкам, в двух грузовых транспортных средствах вывозили пиломатериалов на четверть миллиона гривен.

По адресам деятельности фигурантов проведено ряд обысков на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъято пиломатериалы, сопровождавшиеся поддельными документами, лес-кругляк без документов о законности происхождения, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию.

Расследование продолжается.

Напомним

Из-за "черной" рубки леса Украина в этом году потеряла четверть миллиарда гривен.

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