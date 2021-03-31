За рік вивезли за кордон лісу на 15 млн гривень: на Прикарпатті заблокували схему нелегального експорту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Прикарпатті заблокували протиправну схему експорту пиломатеріалів незаконного походження. Щомісячно підприємці відправляли в Республіку Молдова 8 - 10 вантажівок з пиломатеріалами на суму близько 1,5 - 2 мільйона гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДФС.
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"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області, спільно з працівниками управління СБУ в області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрили схему експорту деревини, незаконно зрубаної на території Івано-Франківської та Чернівецької областей", - йдеться у повідомленні.
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За оперативною інформацією економічної контррозвідки, до функціонування схеми причетні підприємці з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Щомісячно комерсанти відправляли в Республіку Молдова 8 - 10 вантажівок з пиломатеріалами на суму близько 1,5 - 2 мільйона гривень.
Орієнтовна вартість пиломатеріалів хвойних порід, вивезених за кордон протягом року, становить близько 15 млн грн.
Схема нелегального експорту полягала у повторному використанні товарно-транспортних накладних на деревину. Для цього низка підприємців скуповувала використані товарно-транспортні накладні і перепродувала їх для повторного використання. На підставі цих накладних експортери легалізовували незаконно зрубаний ліс та отримували сертифікат про походження деревини, необхідний для його продажу закордон.
В ході блокування протиправного механізму експорту пиломатеріалів правоохоронці затримали у міжнародному пункті пропуску черговий незаконний вантаж. За попередніми оцінками, у двох вантажних транспортних засобах вивозили пиломатеріалів на чверть мільйона гривень.
За адресами діяльності фігурантів проведено ряд обшуків на території Івано-Франківської та Чернівецької областей. Вилучено пиломатеріали, що супроводжувалися підробленими документами, ліс-кругляк без документів про законність походження, фінансово-господарську та бухгалтерську документацію.
Розслідування триває.
Нагадаємо
Через "чорні" рубки лісу Україна цього року втратила чверть мільярда гривень.