За год в Украине оформили 4 млн биометрических паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В течение 2017 года в Украине было оформлено 4 миллиона биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает корреспондент УНН.
По информации председателя ГМС, 4 миллиона биометрических паспортов - это почти в три раза больше, чем показатель за 2016 год, ведь в позапрошлом году зарубежный биометрический паспорт оформили полтора миллиона украинцев.
Также М.Соколюк добавил, что за 2017 год один миллион украинцев оформил ID-карты.
Как сообщал УНН, загранпаспорт через е-очередь за год оформили почти полмиллиона украинцев.