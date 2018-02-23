За рік в Україні оформили 4 млн біометричних паспортів

За інформацією голови ДМС, 4 мільйони біометричних паспортів - це майже втричі більший показник за 2016 рік, адже в позаминулому році закордонний біометричний паспорт оформило півтора мільйона українців.

Також М.Соколюк додав, що за 2017 рік один мільйон українців оформив ID-картки.

Як повідомляв УНН, закордонний паспорт через е-чергу за рік оформили майже півмільйона українців.