За рік в Україні оформили 4 млн біометричних паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Упродовж 2017 року в Україні було оформлено 4 мільйони біометричних паспортів для виїзду за кордон. Про це на прес-конференції повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, передає кореспондент УНН.
За інформацією голови ДМС, 4 мільйони біометричних паспортів - це майже втричі більший показник за 2016 рік, адже в позаминулому році закордонний біометричний паспорт оформило півтора мільйона українців.
Також М.Соколюк додав, що за 2017 рік один мільйон українців оформив ID-картки.
Як повідомляв УНН, закордонний паспорт через е-чергу за рік оформили майже півмільйона українців.