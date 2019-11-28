За год в Украине должна появиться евроколея: какие города она соединит

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Укрзализныця планирует уже в следующем году построить совмещенную колею 1520/1435 мм от областного города Мостыська во Львов. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время поездки на станцию Мостыська, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"3,5 часа в Краков плюс со Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год. Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге, может стать реальным. То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из центра Львова в Краков, Прагу, Вену", - отметил руководитель компании на своей странице в Facebook.

По словам Кравцова, благодаря такому решению поезда, следующие из Европы, смогут без потери времени на замену тележек доезжать до Львова, а именно к железнодорожной станции Скнилов. "Несколько лет широкой колеей наши поезда курсируют в Перемышль. Эта станция в Польше стала популярным железнодорожным хабом между Украиной и другими странами Европы. Строительство смежного пути от границы с Польшей позволит сделать станцию Скнилов международным железнодорожным хабом", - отметил глава Укрзализныци.

Он также уточнил, что станция Скнилов выбрана для развития хаба, чтобы избежать перегрузки станции Львов, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда.

В общем комплексе работ необходимо вложить 69,8 км совмещенной колеи 1435/1520 мм, построить 3,1 км колеи 1435 мм, выполнить на 58,2 км расширения площадки землеполотна, провести комплексно-оздоровительный ремонт 9,5 км существующей совмещенной колеи и реконструкцию 8 станций, выполнить реконструкцию и модернизацию инфраструктуры электроснабжения, построить инфраструктуру вокзала станции Скнилов колеи 1435 мм.

Кроме того, для комфорта пассажиров Укрзализныця планирует между Скнилов, аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом города запустить еще и экспресс.

Отметим, что участок Мостыська II - Львов входит в "критский" международный транспортный коридор № 3 (Берлин-Вроцлав-Львов-Киев). Сейчас колея 1520 проходит с Украины к станции Перемышль (Польша), евроколея - от Перемышля до станции Мостыська I (Украина).

Железнодорожная станция Скнилов расположена во Львове. От вокзала станции "Львов" она находится на расстоянии 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" - 3 км и автостанции - 1 км.

Напомним, в Укрзализныце появятся новые маршруты поездов.

Украинские Национальные Новости

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