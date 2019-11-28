За рік в Україні має з'явитись євроколія: які міста вона з'єднає

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Укрзалізниця планує вже наступного року збудувати суміщену колію 1520/1435 мм від обласного міста Мостиська до Львова. Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов під час поїздки на станцію Мостиська, передає УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

“3,5 години до Кракова плюс зі Львова в Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це кажуть останні років 10. Але ми зробимо це за рік. Не анонсував заздалегідь, але сьогодні особисто переконався, що проект, який поки був лише на папері, може стати реальним. Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення з центру Львова до Кракова, Праги, Відня”, — зазначив керівник компанії на свої сторінці у Facebook.

За словами Кравцова, завдяки такому рішенню поїзди, що прямують з Європи, зможуть без втрати часу на заміну візків доїжджати до Львова, а саме до залізничної станції Скнилів. “Декілька років широкою колією наші поїзди курсують до Перемишля. Ця станція в Польщі стала популярним залізничним хабом між Україною та іншими країнами Європи. Будівництво суміжної колії від кордону з Польщею дозволить зробити станцію Скнилів міжнародним залізничним хабом”, — зазначив очільник Укрзалізниці.

Він також уточнив, що станція Скнилів обрана для розбудови хабу, щоб уникнути перевантаження станції Львів, через яку прямують фактично усі внутрішньодержавні поїзди.

У загальному комплексі робіт необхідно вкласти 69,8 км суміщеної колії 1435/1520 мм, збудувати 3,1 км колії 1435 мм, виконати на 58,2 км розширення майданчика землеполотна, провести комплексно-оздоровчий ремонт 9,5 км існуючої суміщеної колії та реконструкцію 8 станцій, виконати реконструкцію та модернізацію інфраструктури електропостачання, збудувати інфраструктуру вокзалу станції Скнилів колії 1435 мм.

Крім того, для комфорту пасажирів Укрзалізниця планує між Скниловом, аеропортом і центральним залізничним вокзалом міста запустити ще й експрес.

Зазначимо, що дільниця Мостиська II — Львів входить до “крітського” міжнародного транспортного коридору № 3 (Берлін-Вроцлав-Львів-Київ). Наразі колія 1520 пролягає з України до станції Перемишль (Польща), євроколія — від Перемишля до станції Мостиська I (Україна).

Залізнична станція Скнилів розташована у Львові. Від вокзалу станції “Львів” вона знаходиться на відстані 5,5 км, від Міжнародного аеропорту “Львів” — 3 км та автостанції — 1 км.

Нагадаємо, в Укрзалізниці з’являться нові маршрути потягів.

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