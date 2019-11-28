За рік в Україні має з'явитись євроколія: які міста вона з'єднає

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Укрзалізниця планує вже наступного року збудувати суміщену колію 1520/1435 мм від обласного міста Мостиська до Львова. Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов під час поїздки на станцію Мостиська, передає УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.