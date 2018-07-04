За год импорт российских товаров в Украину вырос почти на 40% - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В 2017 году Украина импортировала из России товаров на 7,2 млрд долл. США, что на 39,9% больше, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Экспорт украинских товаров в Россию также вырос. В 2017 году Украина поставила в Россию товаров на 3,9 млрд долл. США, что на 9,1% больше, чем в 2016 году.
Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло за год показателя в 3,3 млрд долл. США. При этом конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.
Напомним, в конце мая Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которых распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц. Цель санкций - запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российские территории.
Так, к примеру, среди подсанкционных компаний имеются российские и белорусские фирмы-посредники ООО "Мир Пива" с регистрацией в Минске и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия).
По данным Заречного райсуда г.Сумы, через ООО "Мир Пива" продукция украинского производителя ООО "Снэк Экспорт" (снеки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.
А согласно информации, обнародованной журналистом Денисом Казанским, от ООО "Мир пива" украинские снеки отправлялись именно на ООО "Белтрейд".
Заметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
Добавим также, что в СБУ пока продолжают расследовать факты продажи снеков от семейного бизнеса депутата еще и в оккупированном Крыму.