За рік імпорт російських товарів в Україну зріс майже на 40% - статистика

Експорт українських товарів до Росії також зріс. У 2017 році Україна поставила до Росії товарів на 3,9 млрд дол. США, що на 9,1% більше, ніж у 2016 році.

Негативне сальдо торгівлі з Росією досягло за рік показника у 3,3 млрд дол. США. При цьому конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не наводить.

Нагадаємо, наприкінці травня Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на яких поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб. Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте часом вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої держави, проте допомагають українським виробникам постачати свій товар на російські території.

Так, на приклад, серед підсанкційних компаній наявні російські та білоруські фірми-посередники: ТОВ “Мир Пива” з реєстрацією у Мінську та ТОВ “Белтрейд” (Смоленськ, Росія).

За даними Зарічного райсуду м.Сум, через ТОВ “Мир Пива” продукція українського виробника ТОВ “Снек Експорт” (снеки) постачалася на територію РФ та ОРДЛО.

А відповідно до інформації, оприлюдненої журналістом Денисом Казанським, від ТОВ “Мир пива” українські снеки відправлялися саме на ТОВ “Белтрейд”.

Зауважимо, що ТОВ “Снек Експорт” належить батькові народного депутата Сергія Рибалки — Віктору Рибалці.

Додамо також, що в СБУ наразі продовжують розслідувати факти продажу снеків від родинного бізнесу депутата ще й в окупованому Криму.