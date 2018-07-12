За год алкоголь в Украине подорожал почти на 11%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. За год в Украине цены на алкогольные напитки выросли на 10,9%. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
За месяц алкоголь в Украине подорожал на 0,4%.
В то же время цены на табачные изделия в Украине за год выросли на 26,2%, за месяц - на 2,6%.
Добавим, что цены на потребительские товары в течение года в Украине выросли на 9,9%, в течение месяца - остались без изменений.
Как сообщал УНН, в Украине и в дальнейшем ожидается подорожание алкогольных напитков в связи с решением правительства повысить минимальные розничные цены на спиртное.
При этом эксперты отмечают целесообразность пересмотра МРЦ в сторону их повышения.
В целом, повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей алкогольной продукции, объясняют специалисты. И, в идеале, пересмотр МРЦ должен происходить синхронно с изменением цен на спирт и ростом акцизных ставок.
Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.