За рік алкоголь в Україні подорожчав майже на 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. За рік в Україні ціни на алкогольні напої зросли на 10,9%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
За місяць алкоголь в Україні подорожчав на 0,4%.
Водночас ціни на тютюнові вироби в Україні за рік зросли на 26,2%, за місяць - на 2,6%.
Додамо, що ціни на споживчі товари протягом року в Україні зросли на 9,9%, протягом місяця - лишилися без змін.
Як повідомляв УНН, в Україні й надалі очікується подорожчання алкогольних напоїв у зв'язку з рішенням уряду підвищити мінімальні роздрібні ціни на спиртне.
При цьому експерти відзначають доцільність перегляду МРЦ в бік їх підвищення.
Загалом, підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників алкогольної продукції, пояснюють фахівці. І, в ідеалі, перегляд МРЦ має відбуватися синхронно зі зміною цін на спирт і зростанням акцизних ставок.
Додамо, що в 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% - з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.