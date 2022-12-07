По примеру штурма Капитолия: СМИ опубликовали план госпереворота в Германии

Детали

Как пишет Spiegel, члены организации планировали проникнуть в Бундестаг (парламент ФРГ) группой в составе около двух десятков человек - "по образцу штурмовиков Капитолия в США", депутаты и члены правительства должны были быть закованы в наручники и задержаны. Согласно замыслу, это должно было привести к беспорядкам по всей стране, в результате которых произошел бы переворот с образованием переходного правительства. Его должен был возглавить бы принц Генрих XIII.

"В их воображении части сил безопасности тогда проявили бы солидарность с террористической группой, что привело бы к "свержению". Однако по информации Spiegel, прошло несколько дней, когда группа фактически хотела нанести удар, не предпринимая никаких боевых действий", – отмечают журналисты.

Сообщается, что члены группировки подписали соглашение о неразглашении, нарушителям которого угрожала казнь. Для связи заговорщики приобрели спутниковые телефоны Iridium стоимостью около 20 тысяч евро, которые должны были работать даже при выходе сотовой сети из строя. Оружие и технику пытались получить разными способами, говорится в материалах дела. Согласно выводам органов безопасности, организация имела чрезвычайно большую сумму денег.

Кроме этого, по версии следствия, группировка планировала создать теневую армию, похожую на ополчение, для осуществления своих планов переворота. Так называемая "команда внутренней безопасности" должна была быть размещена в каждом регионе Германии. Для этого были проведены специальные учения по стрельбе.

Согласно плану заговорщиков, после свержения действующей власти, новое правительство во главе с принцем Генрихом XIII должно было вести внешнеполитические переговоры с россией. Вероятно, с этой целью принц уже связался с российскими властями через свою партнершу, 39-летнюю Виталию Б. Однако следователи не нашли никаких доказательств того, что эти органы отреагировали на продвижение Генриха XIII к власти.

Согласно выводам прокуратуры, идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon, поскольку вещателей объединяет глубокое неприятие государственных институций и демократии в Германии .

Напомним

Сегодня утром, 7 декабря, в Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Задержания производились в немецких федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, а также в Австрии и Италии.

По данным немецких СМИ, в "правительство" нового государства должна была войти бывшая депутат парламента ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн, а "военное подразделение" возглавил бывший командир элитного подразделения Бундесвера.