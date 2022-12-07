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За прикладом штурму Капітолію: ЗМІ опублікували план держперевороту у Німеччині

За прикладом штурму Капітолію: ЗМІ опублікували план держперевороту у Німеччині

Київ • УНН

 • 930868 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Затримані учасники правої терористичної організації, які планували держпереворот в Німеччині, планували діяти за прикладом прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, які штурмували Капітолій у 2021 році. За інформацією німецького видання Spiegel, угрупування будувало плани на "день X" з листопада 2021 року, передає УНН

Деталі

Як пише Spiegel, члени організації планували проникнути до Бундестагу (парламент ФРН) групою у складі близько двох десятків людей - "за зразком штурмувальників Капітолія у США", депутати та члени уряду мали бути закуті в наручники і затримані. Згідно з задумом, це мало призвести до заворушень по всій країні, внаслідок яких відбувся б переворот з утворенням перехідного уряду, який би очолив принц Генріх XIII.

"У їхній уяві частини сил безпеки тоді виявили б солідарність із терористичною групою, що призвело б до "повалення". Однак, за інформацією Spiegel, минуло кілька днів, коли група фактично хотіла завдати удару, не вживаючи жодних бойових дій", - зазначають журналісти.

Повідомляється, що члени угруповання підписали угоду про нерозголошення, порушникам якої загрожувала страта. Для зв'язку змовники придбали супутникові телефони Iridium вартістю близько 20 тисяч євро, які мали працювати навіть у разі виходу стільникової мережі з ладу. Зброю та техніку намагалися отримати різними способами, йдеться в матеріалах справи. Згідно з висновками органів безпеки, організація мала надзвичайно велику суму грошей.

Крім цього, за версією слідства, угруповання планувало створити тіньову армію, схожу на ополчення, для здійснення своїх планів перевороту. Так звана "команда внутрішньої безпеки" мала бути розміщена у кожному регіоні Німеччини. Для цього були проведені спеціальні навчання зі стрільби.

Згідно з планом змовників, після повалення чинної влади, новий уряд на чолі з принцом Генріхом XIII мав вести зовнішньополітичні переговори з росією. Ймовірно, з цією метою принц уже зв’язався з російською владою через свою партнерку, 39-річну Віталію Б. Однак слідчі не знайшли жодних доказів того, що ці органи відреагували на просування Генріха XIII до влади.

Згідно з висновками прокуратури, ідейні підстави змови були запозичені у праворадикальної мережі організацій Reichsbürger ("Громадяни Рейху") та QAnon, оскільки мовників об'єднує глибоке неприйняття державних інституцій і демократії в Німеччині.

Нагадаємо

Сьогодні уранці, 7 грудня, у Німеччині затримали 25 осіб за підозрою у підготовці держперевороту. Затримання проводилися в німецьких федеральних землях Баден-Вюртемберг, Баварія, Берлін, Гессен, Нижня Саксонія, Саксонія, Тюрінгія, а також в Австрії та Італії.

За даними німецьких ЗМІ, до "уряду" нової держави мала увійти колишня депутатка парламенту ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а "військовий підрозділ" очолив би колишній командир елітного підрозділу Бундесверу.

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