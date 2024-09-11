За последний год Украина уничтожила или повредила более 150 целей врага - Умеров

Украине удалось уничтожить 24 российских кораблей и подводную лодку. Только за последний год удалось уничтожить или повредить более 150 целей врага, среди них пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Наши достижения в Черноморском регионе за последнее время являются значительными. Они показывают, что мы способны эффективно защищать наши украинские территории и интересы. Дальнобойное оружие и наши морские операции в Черном и Азовском морях показали, что мы достигли значительных успехов в борьбе с российской агрессией. Одним из главных достижений является создание независимого от России зернового коридора - сказал Умеров.

Он отметил, что одним из главных достижений является создание независимого от России зернового коридора.

Украине удалось уничтожить 24 российских кораблей и подводную лодку...Только за последний год нам удалось уничтожить или повредить более 150 целей врага, среди них пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО - рассказал Умеров

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