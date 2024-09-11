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За останній рік Україна знищила або пошкодила понад 150 цілей ворога - Умєров

За останній рік Україна знищила або пошкодила понад 150 цілей ворога - Умєров

Київ • УНН

 • 23453 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про значні успіхи в Чорноморському регіоні. За останній рік Україна знищила або пошкодила понад 150 цілей ворога, включаючи кораблі, аеродроми та системи ППО.

Україні вдалося знищити 24 російських кораблів та підводний човен. Тільки за останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 150 цілей ворога, серед них пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Наші досягнення в Чорноморському регіоні за останній час є значними. Вони показують, що ми здатні ефективно захищати наші українські території та інтереси. Далекобійна зброя та наші морські операції в Чорному та Азовському морях показали, що ми досягли значних успіхів у боротьбі з російською агресією. Одним з головних здобутків є створення незалежного від росії зернового коридору

- сказав Умєров.

Він зазначив, що одним з головних здобутків є створення незалежного від росії зернового коридору.

Україні вдалося знищити 24 російських кораблів та підводний човен…Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 150 цілей ворога, серед них пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО

- розповів Умєров

Україна змогла перехопити у росії ініціативу в Чорному морі – Зеленський16.11.23, 12:17 • 22909 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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