За останній рік Україна знищила або пошкодила понад 150 цілей ворога - Умєров

Україні вдалося знищити 24 російських кораблів та підводний човен. Тільки за останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 150 цілей ворога, серед них пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Наші досягнення в Чорноморському регіоні за останній час є значними. Вони показують, що ми здатні ефективно захищати наші українські території та інтереси. Далекобійна зброя та наші морські операції в Чорному та Азовському морях показали, що ми досягли значних успіхів у боротьбі з російською агресією. Одним з головних здобутків є створення незалежного від росії зернового коридору

Він зазначив, що одним з головних здобутків є створення незалежного від росії зернового коридору.

Україні вдалося знищити 24 російських кораблів та підводний човен…Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 150 цілей ворога, серед них пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО