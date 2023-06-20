За полчаса до подрыва Каховской ГЭС подразделению рф возле нее приказали уйти - Буданов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что рф взорвала дамбу на Херсонщине сознательно и есть много фактов, которые это подтверждают. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.
Детали
Глава разведки отметил, что террористический акт и экоцид на Херсонщине совершила рф и все сплетни, что было что-то иначе, не соответствуют действительности.
"Есть много фактов, которые прямо показывают нам, как это все происходило. За полчаса по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС, сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию, в это же время прибыла группа спецназначения", - сказал он.
Также Буданов отметил, что все подразделения оккупантов на самом деле не знали о намерениях рф взорвать Каховскую ГЭС.
Дополнение
Оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС в ночь на 6 июня.
На следующий день в разведке заявили, что Украина информировала международных партнеров о минировании ими плотины и таком развитии событий. О длительной подготовке кремля свидетельствует и публичная реакция его пропаганды.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что с помощью подрыва Каховской ГЭС рф пыталась притормозить действия украинских военных и усложнить пересечение Днепра накануне украинского контрнаступления.