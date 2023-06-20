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За полчаса до подрыва Каховской ГЭС подразделению рф возле нее приказали уйти - Буданов

Киев • УНН

 • 893489 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что рф взорвала дамбу на Херсонщине сознательно и есть много фактов, которые это подтверждают. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

За полчаса до подрыва Каховской ГЭС подразделению рф возле нее приказали уйти - Буданов


Детали

Глава разведки отметил, что террористический акт и экоцид на Херсонщине совершила рф и все сплетни, что было что-то иначе, не соответствуют действительности.

"Есть много фактов, которые прямо показывают нам, как это все происходило. За полчаса по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС, сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию, в это же время прибыла группа спецназначения", - сказал он.

Также Буданов отметил, что все подразделения оккупантов на самом деле не знали о намерениях рф взорвать Каховскую ГЭС.

Дополнение

Оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС в ночь на 6 июня.

На следующий день в разведке заявили, что Украина информировала международных партнеров о минировании ими плотины и таком развитии событий. О длительной подготовке кремля свидетельствует и публичная реакция его пропаганды.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что с помощью подрыва Каховской ГЭС рф пыталась притормозить действия украинских военных и усложнить пересечение Днепра накануне украинского контрнаступления.

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