За пів години до підриву Каховської ГЕС підрозділу рф біля неї наказали піти - Буданов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що рф підірвала дамбу на Херсонщині свідомо і є багато фактів, які це підстверджують. Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
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Очільник розвідки наголосив, що терористичній акт та екоцид на Херсонщині вчинила рф і всі плітки, що було шось інакше, не відповідають дійсності.
"Є багато фактів, які прямо показують нам, як це все відбувалось. За пів години по радіомережі вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС, сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію, в цей же час прибула група спецпризначення", - сказав він.
Також Буданов зазначив, що всі підрозділи окупантів насправді не знали про наміри рф підірвати Каховську ГЕС.
Доповнення
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня.
Наступного дня в розвідці заявили, шо Україна інформувала міжнародних партнерів про мінування ними греблі і такий розвиток подій. Про тривалу підготовку кремля свідчить і публічна реакція його пропаганди.
В Центрі протидії дезінформації зазначили, що за допомогою підриву Каховської ГЕС рф намагалася пригальмувати дії українських військових та ускладнити перетинання Дніпра напередодні українського контрнаступу.