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По подозрению в организации теракта в ночном клубе Стамбула задержали 20 детей

По подозрению в организации теракта в ночном клубе Стамбула задержали 20 детей

Киев • УНН

 • 27515 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В числе задержанных в Турции 40 человек, которых подозревают в организации стрельбы в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января, в том числе были задержаны 20 детей, 9 мальчиков и 11 девочек, передает УНН со ссылкой на Doğan News Agency.

Подозреваемые в связи с террористической организацией "Исламское государство" были задержаны 4 января в турецком городе Измир.

Среди задержанных дети - 9 мальчиков и 11 девочек выходцев из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.

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По данным издания, среди задержанных оказалось несколько граждан России - выходцы из Дагестана.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранника клуба, ворвался в помещение, где находилось 700 человек, и открыл стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападающего продолжаются.

Как сообщал УНН, ответственность за теракт взяло на себя "Исламское Государство".

 

 

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